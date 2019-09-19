В Петербурге и Москве продолжаются пикеты с требованием отпустить фигурантов "московского дела"

В Петербурге и Москве второй день продолжаются пикеты в поддержку актера Павла Устинова и других осужденных фигурантов «московского дела».

В Петербурге артисты театров вышли в одиночные пикеты, сообщил фотокорреспондент Иван Петров. Порядка 15 человек сменяют друг друга и по несколько минут держат плакат. Рядом дежурит полицейская машина, однако, по словам пикетирующих, правоохранителя документы у них не проверяли.

В Москве продолжаются пикеты у здания администрации президента, передает «Новая газета». В очереди – несколько десятков человек.

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов дела. Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали около сотни сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

В рамках «московского дела» к реальным срокам лишения свободы приговорены семь человек. Их обвинили в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов во время акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве. Последний осужденный – Павел Устинов, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу.