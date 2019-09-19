Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:47

Путин считает, что развитие оборонкомплекса позволит "мощно" продвинуть экономику РФ

фото ЗакС политика Путин считает, что развитие оборонкомплекса позволит "мощно" продвинуть экономику РФ

Президент Владимир Путин уверен, что развитие именно отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) гарантирует всей российской экономике мощный подъем. Выдержкой из речи главы государства делится РИА "Новости".

"Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК - это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны", - констатировал Путин.

По его мнению, все подведомственные российскому ОПК организации должны стремиться выходить не только на внутренний, но и завоёвывать позации на внешнем рынке.

Ранее Путин прибыл в Ижевск, где поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. Также глава государства собирается выступить на Всероссийском форуме оружейников и провести заседание Военно-промышленной комиссии.

Напомним, не так давно на военном полигоне в Архангельской области военные испытывали новую ракету "Буревестник", оснащенную ядерной энергетической установкой. Процесс прошел неудачно, объект взорвался, погибли люди. В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха спустя несколько дней после аварии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:11 Генпрокуратура просит смягчить приговор Павлу Устинову

18:52 Муниципал: Депутат МО «Волковское» пожаловался Беглову на Серова

18:47 Путин считает, что развитие оборонкомплекса позволит "мощно" продвинуть экономику РФ

18:27 В Петербурге и Москве продолжаются пикеты с требованием отпустить фигурантов "московского дела"

18:01 "Требуем, чтобы его немедленно освободили": Коллектив ТЮЗа вступился за Устинова

17:55 Самовыдвиженцам разрешили объединиться во фракцию "Единой России" в Мосгордуме   1

17:23 Беглов предложил ЗакСу утвердить вице-губернаторов: состав тот же, что и при врио

16:51 На Петроградке после ремонта открыли Дивенский сад

16:25 Защита осужденного по "дадинской" статье Константина Котова просит изменить ему меру пресечения   1

15:50 Муниципал: ИКМО №15 опубликовала решения об итогах муниципальных выборов

15:49 Рэпер Оксимирон проводит чтения "Сядь за текст" в поддержку фигурантов "московского дела"   2

15:20 Задержанного главу департамента Минкульта обвиняют в хищении 20 млн рублей

14:59 "Подставила весь театр": Пермской актрисе грозили увольнением за речь в поддержку Устинова на сцене   1

14:41 Глава департамента Минкульта задержан по обвинению в мошенничестве

14:31 Муниципал: Член ГИК Жданова не увидела следов вскрытия мешков с бюллетенями в ИКМО "Озеро Долгое"   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru