Путин считает, что развитие оборонкомплекса позволит "мощно" продвинуть экономику РФ

Президент Владимир Путин уверен, что развитие именно отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) гарантирует всей российской экономике мощный подъем. Выдержкой из речи главы государства делится РИА "Новости".

"Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК - это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны", - констатировал Путин.

По его мнению, все подведомственные российскому ОПК организации должны стремиться выходить не только на внутренний, но и завоёвывать позации на внешнем рынке.

Ранее Путин прибыл в Ижевск, где поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. Также глава государства собирается выступить на Всероссийском форуме оружейников и провести заседание Военно-промышленной комиссии.

Напомним, не так давно на военном полигоне в Архангельской области военные испытывали новую ракету "Буревестник", оснащенную ядерной энергетической установкой. Процесс прошел неудачно, объект взорвался, погибли люди. В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха спустя несколько дней после аварии.