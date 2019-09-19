Генпрокуратура просит смягчить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы, передает ТАСС.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что приговор следует изменить «в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», передает «Интерфакс».

При этом вину Устинова в ведомстве считают доказанной. На прениях сторон прокуратура запросила для него шесть лет колонии общего режима.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро, не выказывая участия в акции, и к нему самому применили физическую силу росгвардейцы.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел второй день проходят пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.