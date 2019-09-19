Власти Москвы отменили согласование митинга 28 сентября и перенесли его на 29-е

Мэрия Москвы отменила согласованный на 28 сентября митинг в поддержку фигурантов «московского дела», сообщил в Telegram один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов.

По словам Светова, заявителям позволили из мэрии и «дрожащим голосом сообщили, что "произошла чудовищная ошибка"». Отмену объяснили проведением мотофестиваля. Представители мэрии сказали, что собирались удовлетворить другую заявку либертарианцев, на митинг 29 сентября.

Светов сообщил, что организаторы получили согласование акции на 29 сентября. Она также пройдет на проспекте Сахарова.