Жданова отправили отбывать 8 суток ареста, назначенные ему месяц назад

Мещанский суд Москвы арестовал директора Фонла борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 8 суток, которые он не отбыл в спецприемнике по решению суда в начале августа, передает «МБХ медиа».

На суде было рассмотрено ходатайство о том, что Жданов должен отбывать административный арест, назначенный ему 9 августа. Тогда его арестовали на 10 суток. В то время Жданов отбывал арест в 15 суток. Спустя пару дней он вышел из спецприемника, но его не задержали и не доставили обратно. После этого Жданов временно покинул Россию.

Жданова задержали у его дома 19 сентября.