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Муниципал

19 сентября, 22:02

На сайте МО «Академическое» депутатов от «Справедливой России» представили единороссами

фото ЗакС политика На сайте МО «Академическое» депутатов от «Справедливой России» представили единороссами

Официальный сайт муниципального образования МО «Академическое» опубликовал сведения о депутатах нового, шестого созыва. По данным ресурса, 100% мест в муниципалитете завоевала «Единая Россия».

В единороссы записали даже депутатов «Справедливой России» Константина Швецова и Евгения Белова.

В петербургском отделении справедливороссов ЗАКС.Ру заверили, что оба представителя во фракцию партии власти не вступали, более того - оба уже заметили некорректную информацию и еще днем 19 сентября попросили муниципалитет ее исправить. 

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