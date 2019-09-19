Три самовыдвиженца поддержали единоросса Грудникова на выборах главы Лисьего Носа

Муниципальный совет поселка Лисий Нос 19 сентября на своем первом заседании выбрал главой муниципалитета депутата от «Единой России» Вадима Грудникова, управлявшего поселком последние пять лет. Об этом ЗАКС.Ру сообщил присутствовавший на заседании кандидат от «Яблока» Вадим Яцук.

По словам Яцука, за Грудникова помимо самого главы и еще четырех единороссов, проголосовали самовыдвиженцы Илья Иванченко, Станислав Куделин и Екатерина Михалева. Последняя при этом не так давно принимала участие в народном сходе за честные выборы в Лисьем Носу.

Не поддержали кандидатуру единоросса только депутаты от «Яблока» Иван Хархордин и «Справедливой России» Дмитрий Чайкин. Оба они, по словам Яцука, покинули заседание совета.

- Хархордин [в начале заседания] предложил перенести совет на месяц, пока не прошли суды по итогам выборов. На этом моменте стало понятно, что расклады сил в совете поменялись с 5-5 на 8-2 в пользу Вадима Грудникова, - добавил Яцук.

Напомним, согласно первоначальным протоколам с избирательных участков «Единая Россия» получала в Лисьем Носу только три мандата. Впоследствии голоса четырежды пересчитывали и единороссам досталось пять мест.

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