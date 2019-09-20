Эсеры стремятся засудить ИКМО 7 муниципалитетов

Недовольные процедурой и результатами подсчета голосования на муниципальных выборах в 7 ИКМО, петербургские справедливороссы намерены засудить эти избирательные комиссии. Речь идет о МО № 15, МО № 65, Академическое, Коломяги, Озеро Долгое, Пискаревка, Сосновское, Черная Речка, Юнтолово. Иски также коснулись несколько УИКов, расположенных на территории перечисленных выше муниципалитетов. Общее число исков - 14. Эсеры надеются, что при благополучном для них исходе юридических разбирательств результаты в "проблемных" для них УИКах будут аннулированы, и таким образом они смогут вернуть себе позиции, утраченные в ходе имевшихся, по их мнению, фальсификаций после голосования.

"В наших исках упоминается присутствие на участках посторонних людей угрожающего вида, которые проявляли агрессию по отношению к оппозиционным наблюдателям и членам комиссий. Также в ряде случаев мы инкриминируем УИКам фальсификацию списков избирателей, включение в эти перечни умерших граждан, а также граждан, ранее прописанных в ныне расселенных домах", - рассказала лидер петербургских эсеров Марина Шишкина.

Политик также говорит о вбросах, зафиксированных на видео, несоответствии данных первичных протоколов данным, которые в дальнейшем были внесены в систему ГАС "Выборы", и "подозрительно высоком" проценте проголосоваших на дому.

Отметим, что, начавшись со скандалов (недопуск кандидатов, очереди из подставных людей в ИКМО), муниципальная кампания 2019 года в Петербурге заканчивается не менее громкими скандалами. Во многих округах голоса не могли корректно посчитать больше недели, а, когда все-таки результаты были объявлены, то в ряде случаев это воспринималось оппозиционными силами с возмущением. Накануне, 19 сентября, член Горизбиркома Александр Кинев, специально командированный в Петербург, высказался о предполагаемых масштабных нарушениях в ходе выборов. По его словам, ЦИК посвятит проблеме внеочередное заседание.

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