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9:56

Максим Шевченко: Власть превратила Россию в страну с африканским социальным устройством

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Власть превратила Россию в страну с африканским социальным устройством

Политик и публицист Максим Шевченко, оценивая двадцатилетие пребывания президента Владимира Путина у власти, которое "отмечали" в августе, прибегнул к мрачной метафоре. Либерализм в экономике, по его мнению, очень плохо сочетается с отсутствием устоявшихся общественно-политических институтов и верховенства закона, а в России сложился именно такой строй. В результате у крупного капитала развязаны руки, он идет в спайке с властью, в то время, как социальное расслоение с каждым годом только увеличивается.

"Это просто ситуация какой-то африканской страны, где есть живущие отдельно в Лондоне, в Нью-Йорке и Париже правящая верхушка — дети, окружение вождей и шаманов, а под ними - беднеющее, погружающее в небытие и в мистицизм примитивное население, которое еще не дошло, надеюсь, не дойдет до детских армий, как в какой-нибудь Либерии или где-то еще", - произнес Шевченко в эфире "Эха Москвы".

По его словам, в отличие от западных стран, сдерживать, уравновешивать ситуацию в России не в состоянии ни пресса, ни суды, ни профсоюзы - все это сознательно и последовательно "выжжено" руководством страны, и торжествует абсолютная несправедливость.

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