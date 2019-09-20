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10:23

Бывшего главврача астраханской больницы исключили из "ЕР" после избиения женщины

фото ЗакС политика Бывшего главврача астраханской больницы исключили из "ЕР" после избиения женщины

Члена генерального совета «Единой России» Игоря Ливинсона исключили из партии после того, как он ударил сотрудницу больницы, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу отделения партии в Астраханской области Игоря Мартынова.

По словам Мартынова, Ливинсон сам написал заявление об исключении из партии 19 сентября. Президиум регионального совета его просьбу удовлетворил.

До 18 сентября Ливинсон занимал пост главного врача областной детской больницы имени Силищевой. Незадолго до этого он ударил заведующую поликлиникой больницы и разбил об пол ее телефон. По словам женщины, конфликт разгорелся из-за того, что главврач «специально снижает зарплаты неугодным сотрудникам», чтобы они увольнялись, и «расставляет своих людей». Заявление от заведующей о побоях поступило в управление МВД по региону, ведется проверка.

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12:02    
Таких членов надо не исключать, а собирать в определённую партию, чтобы все остальные, нормальные люди знали, что в этой партии свалено всё, что не тонет.
Вообще считаю глупо и унизительно для нас обсуждать какие-то группировки и их мышиную возню. Стоит говорить только о деловых и человеческих качествах каждого отдельного человека. Например в данном случае: ударил подчиненную - получи по морде или иди в КПЗ. А член ты или что-то другое нас не особо волнует. В нашем дворе тоже есть члены партии любителей пива и мата, тоже дерутся и тёлок иногда бъют.  А есть бывший член ОПГ - вполне приличный человек.

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