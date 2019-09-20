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10:58

Шедшего "изгонять Путина" шамана вернули в Якутск и поместили в психбольницу

фото ЗакС политика Шедшего "изгонять Путина" шамана вернули в Якутск и поместили в психбольницу

Шамана Александра Габышева, задержанного накануне по пути в Москву, отправили из Бурятии в Якутск и направили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщает миздрав Якутии.

«В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», - заявили представители ведомства.

Габышев шел пешком вдоль дальневосточных трасс в Москву из Якутии, чтобы «изгнать» президента Владимира Путина. Его задержали в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, в задержании участвовали десятки человек в масках и с оружием, передает «Тайга.Инфо». В чем именно подозревают Габышева, не уточняется.

Шаман за шесть месяцев прошел более 2 тысяч километров пути, его видео с проповедями набрали более миллиона просмотров. В Улан-Удэ задержали двух человек, помогавших Габышеву – после этого у здания правительства Бурятии начался стихийный сход жителей, переросший в митинги за отмену итогов выбора мэра и горсовета. 10 сентября протестующих стал жестко задерживать ОМОН, напали неизвестные в масках с топориками.

В ночь на 12 сентября сидевших в автобусе активистов штурмовали ОМОНовцы с применением дымовой шашки, при этом в МВД настаивают, что сами протестующие применили перцовый баллончик. В отношении Дмитрия Хараева возбудили дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), обвинив в ожоге роговицы сотрудника Росгвардии.

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12:57    
А по какой причине его поместили в психбольницу? Он же не сталинист, для окружающих не опасен.
Надо помочь подать ему в суд за незакооное задержание и помещение в психбольницу.

11:14    
Форреста Гампа в России посадили в психбольницу.

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