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11:01

Экс-глава МО "Купчино" открыл международный муниципальный форум

фото ЗакС политика Экс-глава МО "Купчино" открыл международный муниципальный форум

Международный муниципальный форум стран БРИКС 20 сентября начал работу в Петербурге. В церемонии открытия принял участие бывший глава МО «Купчино», руководитель проекта международного муниципального сотрудничества Михаил Черепанов.

Форум продлится три дня. На его платформе планируются дискуссии с участием председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, члена Совета Федерации Дмитрия Василенко, председателей иностранных делегаций и других экспертов. Среди гостей форума корреспондент ЗАКС.Ру также заметил депутата городского Заксобрания Сергея Купченко и нескольких глав петербургских муниципалитетов.

Работа форума завершится в воскресенье, 22 сентября, однодневным турниром по регби-7 среди «молодежных муниципальных команд стран БРИКС».

Напомним, Черепанов был депутатом МО «Купчино» с 2014 по 2019 год. В выборах 2019 года он не участвовал. «Единая Россия» сначала выдвинула его своим кандидатом, а потом сняла с выборов.

Сергей Еремеев

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