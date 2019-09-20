СК перенаправил в Росгвардию жалобу девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот при задержании на акции 10 августа в центре Москвы, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову.

Материалы для проведения служебной проверки замглавы следственного отдела по Басманному району по фамилии Глазырин направил начальнику инспекции по личному составу управления Росгвардии по Москве. Почему служебной проверкой по жалобе на полицейского займется Росгвардия, не уточняется.

Задержанную после согласованной акции 10 августа Дарью Сосновскую ударил в живот один из правоохранителей, который вел ее к автозаку. Вскоре СМИ назвали имя силовика, предположительно, сделавшего это. В МВД отрицают его причастность к происшедшему.