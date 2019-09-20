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11:44

Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября

фото ЗакС политика Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября

Мосгорсуд проверит законность приговора актеру Павлу Устинову 26 сентября, передает РИА «Новости».

Заседание назначено на 10:00. 20 сентября Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь  при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро, и к нему самому применили физическую силу росгвардейцы.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

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