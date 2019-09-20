Пермская актриса уволилась после речи в поддержку Устинова со сцены

Актриса пермского «Театра-театра» Дарья Егорова сообщила в своем Facebook, что написала заявление на увольнение по собственному театру после того, как выступила в поддержку осужденного фигуранта «московского дела» Павла Устинова.

«Последний рабочий день 24 сентября. Ищу работу», - сообщила Егорова.

Накануне актриса рассказала, что ей пригрозили увольнением за речь, произнесенную в поддержку Устинова после премьеры спектакля. Она заявила, что режиссер спектакля отчитал ее за это, и никто из актеров не поддержал.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро, и к нему самому применили физическую силу.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.