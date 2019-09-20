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12:34

Губернатор Калининградской области посоветовал США не трогать его регион

фото ЗакС политика Губернатор Калининградской области посоветовал США не трогать его регион

Глава Калининградской области Антон Алиханов заочно обратился к руководству Соединенных Штатов Америки с советом не нападать на руководимый им субъект Федерации, поскольку результат окажется не в пользу агрессора, пишет ТАСС. Таким чиновник отреагировал на недавнюю публикацию в англоязычной прессе, где говорилось о проводившихся в этом году американских испытаниях: якобы, они планировали нанесение удара при помощи крылатых ракет.

"Не будем заниматься приглашением, но, конечно, нет [не боимся]. У нас находится главная база Балтийского флота. И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать, связываться с нашими военными", - заявил Алиханов.

В своем пассаже он в снисходительной манере посоветовал оппонентам внимательно почитать историю России. 

Об испытаниях писало издание The National Interest.

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12:47    
США-исторический и крайне ярый враг нашей державы! Потому особо не стоит вступать с ним в дискуссии, что совершенно бесполезно, а лучше наращивать боевую мощь, включая ядерную, наших вооружённых сил, но гонка вооружений должна быть МУДРОЙ и финансово мало затратной! Но, не надо нам столько РЯО, чтобы уничтожить США(Запад) тысячу раз, как было у СССР...Достаточно иметь средств и для одного раза, к примеру...

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