Павловский: Стиль управления Путина исключает возможность контроля

Политолог Глеб Павловский описал механизм того, как в России принимаются важные общественно-политические решения. По его многолетним наблюдениям, президент Владимир Путин выстроил такую систему, которая позволяет ему быть абсолютно отрезанным от некоторых существенных проблем. В их число могут входить и политические проблемы, и иногда подчиненные пользуются возможностью "недоговаривать". Таким образом, Путин не контролирует ситуацию в целом и, как следствие, не отвечает за нее.

"Он информацию явно не получает, она его не интересует. Ну а какую информацию ему дают его собственные люди в красных папочках, мы видим по его, в частности, репликам. То есть он создал ситуацию, в которой он всегда может сказать, есть такое выражение — правдоподобное отрицание, что я, извините, не знал", - представил он свое видение административной машины в эфире радиостанции "Свобода".

По словам аналитика, еще одной характерной стилевой чертой для президента является привычка "действовать в коридоре незапрещенного им прямо, постепенно расширяя эти рамки". Сравнительно свежей иллюстрацией этого тезиса является беспрецендентная жесткость, с которой нынешним летом разгонялись московские акции протеста.