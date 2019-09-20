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13:03

Черепанов ждет рекомендаций от Смольного по вопросу трудоустройства

фото ЗакС политика Черепанов ждет рекомендаций от Смольного по вопросу трудоустройства

Экс-глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов сообщил ЗАКС.Ру, что ближайшие годы планирует заниматься развитием сотрудничества стран БРИКС.

- Также в планах работать на том месте, где мне порекомендует работать правительство Санкт-Петербурга, - добавил бывший муниципал.

В настоящее время Черепанов руководит проектом международного муниципального сотрудничества стран БРИКС, в рамках которого в Петербурге 20 сентября стартовал первый международный муниципальный форум.

Бывший глава МО «Купчино» отметил, что ожидает на форуме заложения фундамента будущего воздействия между муниципалитетами России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомним, Черепанов был депутатом МО «Купчино» с 2014 по 2019 год. В сентябрьских муниципальных выборах он не участвовал. «Единая Россия» сначала выдвинула его свои кандидатом, а потом сняла с выборов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:44   Буквоед  
Предлагаю Черепанову и его команде  наладить сотрудничество с Голландией.Там без труда можно трудоустроиться на улицу красных фонарей.

13:39    
А как этот салоед может чем то руководить, связанным с муниципалитетами, если он больше к муниципалитетам никак не относится?

13:31    
А на биржу труда не пробовал? Да и что он конкретно умеет делать?
Причём тут Смольный. Или он себя уже значительной личностью возомнил. Обделался перед ЕдРоссами, они теперь его загрызут как волчья стая.

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