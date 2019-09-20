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Муниципал

11:42

Итоги выборов в МО №72 не опубликовали в муниципальной газете

фото ЗакС политика Итоги выборов в МО №72 не опубликовали в муниципальной газете

МО №72 не публикует итоги муниципальных выборов в муниципальной газете, об этом сообщил избранный депутат и глава петербургского отделения Партии Роста Павел Швец в группе "Штаб Купчино". 

18 сентября результаты голосования появились в зарегистрированном СМИ "Новости Купчино", учредителем которого является Швец. Однако председатель муниципального избиркома МО №72 Александр Белов не признает законность публикации. 

Белов рассказал ЗАКС.Ру, что он не знает, откуда у издания "Новости Купчино" появились итоговые протоколы голосования. 

- В законе написано так: "Официальная информация от ИКМО передается в средства массовой информации". Я никакой информации Павлу Швецу и его изданию не давал. Это уже нарушение. Они где-то раздобыли копию решения, напечатали, и тем самым они нарушили закон. ИКМО может передать [решение] в СМИ. Только ИКМО, а не непонятно кто, - поделился мнением Белов. 

При этом в законе "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований" не сказано о том, что только муниципальные избиркомы передают результаты выборов в СМИ. 

Глава ИКМО №72 Александр Белов рассказал, что номер муниципальной газеты выйдет "в ближайшее время", но конкретную дату называть отказался.  В совете муниципалитета не смогли уточнить информацию о дате выхода номера с итогами выборов. 

Избранный депутат МО №72 Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру, что протоколы ему, как учредителю издания "Новости Купчино", прислали из ТИК №23 в понедельник, 16 сентября.

По словам Швеца, в течение 7 дней после публикации результатов выборов в СМИ избирком должен на заседании зарегистрировать избранных депутатов, но ИКМО отказывается собираться. Швец утверждает, что действующая глава совета Наталья Стамбирская также отказалась собирать избранных депутатов на первом заседании.

Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось поговорить со Стамбирской. В муниципальном совете сообщили, что она на мероприятии и не может подойти к телефону. 

По итогам голосования в МО №72 в муниципальный совет прошли 15 кандидатов от Партии Роста, в числе которых Павел Швец,  один самовыдвиженец и четверо единороссов. 

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