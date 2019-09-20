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Муниципал

13:51

Миронов: Действия председателя ИКМО «Озеро Долгое» разрушают основы государственного устройства

фото ЗакС политика Миронов: Действия председателя ИКМО «Озеро Долгое» разрушают основы государственного устройства

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов 20 сентября прокомментировал скандал в петербургском муниципалитете «Озеро Долгое», где накануне председатель местной избирательной комиссии Галина Светлова на полтора часа закрылась в местной избирательной комиссии, за несколько часов до приезда туда представителей ЦИК и Горизбиркома.

Вход в комиссию при этом охраняла группа мужчин крепкого телосложения, представившихся сотрудниками охранного предприятия. Они не пускали внутрь членов ИКМО и депутата городского ЗакСа Надежду Тихонову. По мнению оппозиционных кандидатов в мундепы, Светлова, закрывшись ИКМО, пыталась уничтожить улики фальсификаций на выборах в местный совет.

- Действия председателя ИКМО «Озеро Долгое» Светловой не просто подрывают доверие граждан к институту выборов. Они разрушают основы государственного устройства, основы правового общества.  Мы ожидаем от правоохранительных органов оценки действий Галины Светловой, вплоть до возбуждения уголовного дела. Подобный беспредел, чинимый должностными лицами, в России недопустим, - заявил Миронов.

Он также отметил, что для него очевиден мотив действий Светловой и неустановленных лиц – «устранить следы грубых нарушений, допущенных при подсчете избирательных бюллетеней».

Напомним, по данным протоколов с избирательных участков, в совет МО «Озеро Долгое» проходили представители нескольких партий. Однако позже ИКМО объявила, что результаты выборов были пересчитаны, а в орган местного самоуправления попали только выдвиженцы от «Единой России».

Кандидаты от оппозиционных партий попросили Светлову показать им жалобу, на основании которой проводился пересчет голосов и продемонстрировать, как на территории комиссии хранятся пакеты с бюллетенями. Председатель ИКМО ответила отказом, а полицейские обманом выставили находившихся в помещении комиссии членов ИКМО с правом совещательного голоса на улицу. После этого кандидаты организовали дежурство у входа в местный избирком, в котором хранились пакеты с избирательной документацией. 19 сентября, вскоре после полуторочасового визита Светловой, сотрудники Горизбиркома вывезли бюллетени из ИКМО на хранение в свой офис.   


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15:04    
Она не разрушает, а подтверждает и показывает реальные основы государственного устройства.

14:50    
Председатель МО "Озеро Долгое" не одна такая. Просто она прокололась явным образом и на неё все сразу накинулись.
Однако в Московском районе СПб в ГАС-выборы были введены сфальсифицированные данные по всем УИК, а ни кто про это не пишет.
А ЧПРГ от СР, которые об этом знают, боятся идти в суд свидетелями. Многие ссылаются на "запрет" партийного руководства района. Вот так поболтают, для разводки электората, а как до реального дела дойдёт - все в кусты: кто болен, кто в отъезде, кто временно потерял зрение...

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