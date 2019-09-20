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14:29

Полиция проверяет информацию о проведении протестного перфоманса на кладбище

фото ЗакС политика Полиция проверяет информацию о проведении протестного перфоманса на кладбище

Петербургский центр "Э" начал проверять поступившие сведения о том, что 19 сентября в темное время суток на Смоленском лютеранском кладбище прошла протестная акция, передает "Интерфакс".

Говорится со ссылкой на источник о том, что полиция обнаружила на кладбище фотографии российских политиков из правящей верхушки и лоялистов, представляющих масс-медиа и шоу-бизнес. Некоторые из фотографий в черных рамках были положены на надгробия других людей.

Фотографии акции выложены в Telegram-канале "Агит Россия". Активисты, судя по сообщению модераторов паблика, им не известны.

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14:46    
Удивляться этим ночным шабашам не стоит, так как сейчас в России процентов 10 населения страны(по замерам всевозможных соц.опросов) хотели бы свергнуть существующую власть, развалить и расчленить Россию, а на её месте создать какие-то никчемные гос. структуры вассально зависимые от США и набором евро"ценностей" - мерзостей! Ненавистники современной России проявляют активность разными способами и формами, а власть должным образом не реагирует, а в последнее время вообще начала национал-предателям потворствовать, подыгрывать, как Горбачёв антисоветчикам в конце 80-х, начале 90-х! И СССР не стало...

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