Полиция проверяет информацию о проведении протестного перфоманса на кладбище

Петербургский центр "Э" начал проверять поступившие сведения о том, что 19 сентября в темное время суток на Смоленском лютеранском кладбище прошла протестная акция, передает "Интерфакс".

Говорится со ссылкой на источник о том, что полиция обнаружила на кладбище фотографии российских политиков из правящей верхушки и лоялистов, представляющих масс-медиа и шоу-бизнес. Некоторые из фотографий в черных рамках были положены на надгробия других людей.

Фотографии акции выложены в Telegram-канале "Агит Россия". Активисты, судя по сообщению модераторов паблика, им не известны.