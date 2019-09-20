Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

15:26

Бубнова продолжит руководить МО «Измайловское»

фото ЗакС политика Бубнова продолжит руководить МО «Измайловское»

На первом заседании шестого созыва муниципального совета МО «Измайловское», депутаты переизбрали своей главой единоросса Ольга Бубнову, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

По итогам выборов, помимо нее в совет вошли еще семь представителей «Единой России»: Дмитрия Бубнова, Дениса Васильева, Андрея Гуськова, Нину Корсакову, Дмитрию Пушкова, Дарью Рыбкину и Ларису Юркову.

Оппозицию им составят два депутата от партии «Яблоко»: Игорь Кузнецов и Петр Левин. Оба они были зарегистрированы кандидатами в мундепы по решению Горизбиркома только 13 августа.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:26 Муниципал: Бубнова продолжит руководить МО «Измайловское»

15:22 В СПЧ обсудят изменение судебной системы на фоне дела Устинова

14:59 "Сталинскую" школу на Васильевском острове перестроят под нужды Горного университета   1

14:48 Муниципал: Дверь ИКМО «Красненькая речка» станет экспонатом Музея политической истории

14:29 Полиция проверяет информацию о проведении протестного перфоманса на кладбище   1

13:56 Лев Лурье считает, что как единоросс Макаров эффективнее Турчака   1

13:51 Муниципал: Миронов: Действия председателя ИКМО «Озеро Долгое» разрушают основы государственного устройства   2

13:50 СМИ: На шедшего "изгонять Путина" шамана завели дело об экстремизме   1

13:35 В Петербурге появится памятник Хо Ши Мину   1

13:07 Суд отпустил Павла Устинова из СИЗО   5

13:03 Черепанов ждет рекомендаций от Смольного по вопросу трудоустройства   3

12:57 Павловский: Стиль управления Путина исключает возможность контроля   2

12:34 Губернатор Калининградской области посоветовал США не трогать его регион   1

12:11 Пермская актриса уволилась после речи в поддержку Устинова со сцены   6

11:44 Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru