Мать вице-спикера Соловьева избрали заместителем главы МО «Коломна»

Муниципальный депутат от «Единой России» Нина Киселева, приходящаяся матерью вице-спикеру городского Заксобрания Сергею Соловьеву, заняла должность заместителя главы МО «Коломна». Информация о новом составе органа местного самоуправления была опубликована на сайте муниципалитета.

Руководить муниципальным советом продолжит другой единоросс Олег Столяров. В разгар предвыборной кампании кандидат от «Яблока» Федор Горожанко рассказывал ЗАКС.Ру, что человек похожий на Столярова предлагал ему 300 тысяч рублей за отказ от участия в выборах.

В целом в совет попали восемь представителей «Единой России» и два – «Яблока». От партии власти помимо главы и его заместительницы избрались Надежда Алехина, Нонна Елисеева, Людмила Кощеева, Яна Мальцева, Наталья Поповская и сын Олега Столярова Андрей.

«Яблоко» в совете представляют Илья Киселев и Алексей Фролов.

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