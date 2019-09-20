Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

16:03

Мать вице-спикера Соловьева избрали заместителем главы МО «Коломна»

фото ЗакС политика Мать вице-спикера Соловьева избрали заместителем главы МО «Коломна»

Муниципальный депутат от «Единой России» Нина Киселева, приходящаяся матерью вице-спикеру городского Заксобрания Сергею Соловьеву, заняла должность заместителя главы МО «Коломна». Информация о новом составе органа местного самоуправления была опубликована на сайте муниципалитета.

Руководить муниципальным советом продолжит другой единоросс Олег Столяров. В разгар предвыборной кампании кандидат от «Яблока» Федор Горожанко рассказывал ЗАКС.Ру, что человек похожий на Столярова предлагал ему 300 тысяч рублей за отказ от участия в выборах.

В целом в совет попали восемь представителей «Единой России» и два – «Яблока». От партии власти помимо главы и его заместительницы избрались Надежда Алехина, Нонна Елисеева, Людмила Кощеева, Яна Мальцева, Наталья Поповская и сын Олега Столярова Андрей.

«Яблоко» в совете представляют Илья Киселев и Алексей Фролов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:22    
Соловей родился 1.05.61, значит маме его не может быть меньше 75 годков с гаком. Прекрасный деятельный возраст, всем баранам нравится. Никто даже не заблеял. Пусть с баранами делают, что хотят.
А что,  Н.Островский и лёжа присмерти какую книгу написал.
Ещё бараны любят, когда в руководстве один мент-войсковик, а другой коммуняка-перевёртыш. И оба своих родственничков пригревают. Барашки проснитесь. Вас уже остригли и имеют.

17:36    
Соловьёва, мать его и всех засидевшихся пильщиков и интриганов-говорильщиков пора отправить на производительный труд. По квалификации, ну хоть коробочки клеить. Хватит уже "формировать" советы из своих людишек, типа голубка Вити Быкова.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:13 СМИ: Школьникам раздают буклеты, посвященные опасности участия в митингах

19:57 Яшин огорчен поведением в Мосгордуме поддержанного им в рамках "умного голосования" депутата

19:30 Невзоров отметил неготовность россиян с самых низов обслуживать властную вертикаль

18:57 Устинова увезли из СИЗО домой через черный ход

18:47 Милонов рассказал, что нужно в первую очередь сделать новоизбранному губернатору   1

18:31 Муниципал: Депутаты МО "Гражданка" поговорят с жителями округа о планах Смольного по отмене маршруток

18:18 СК проверит обстоятельства пожаров в исторических зданиях Ленобласти

18:02 Муниципал: Экс-глава поселка Понтонный второй созыв подряд сдает мандат сразу после выборов

17:39 Радзиховский порассуждал о безопасности Путина и его возможных двойниках   1

17:35 Муниципал: Глава ТИК №27 обвинила кандидата в мундепы Старикова в угрозах

17:27 Муниципал: Войтановский: Фракция единороссов в МО «Лиговка-Ямская» вырастет в два раза за счет самовыдвиженцев   1

16:59 Муниципал: МО «Комендантский аэродром» возглавила экс-руководитель местной администрации

16:54 Перед визитом Медведева в Новгороде ночь напролет стригли газоны

16:44 Муниципал: Кандидата в мундепы Старикова задержали у ТИК № 27   2

16:31 Активистка подала иск к главе Василеостровского района на одну копейку   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru