Активистка подала иск к главе Василеостровского района на одну копейку

Активистка, юрист Ирина Баханович подала иск о защите чести и достоинства к главе Василеостровского района Эдуарду Ильину, потребовав компенсацию вреда в размере одной копейки.

Поводом для иска стали посты на страницах в соцсетях Ильина и пресс-службы Василеостровского района, связанные с благоустройством намывных территорий. Баханович расценила высказывания о ней как «абсолютно недопустимые для чиновника».

Посты появились в ответ на попытку активистов провести акцию для привлечения внимания к проблемам намывных территорий. Отказ администрации в согласовании Баханович сочла незаконным и оспорила его в суде. Василеостровский суд Петербурга удовлетворить претензии отказал. При этом Горсуд в августе решение первой инстанции отменил, признав отказ в согласовании акции незаконным.