Кандидата в мундепы Старикова задержали у ТИК № 27

Кандидата в депутаты МО «Новоизмайловское» Андрея Старикова задержали у администрации Московского района, сообщили представители штаба Навального.

По их словам, полицию вызвала председатель ТИК № 27 Лариса Ющенко. Она заявила, что Стариков якобы чем-то угрожал.

ЗАКС.Ру не удалось связаться со Стариковым. Пока его везут в 29-й отдел полиции в наручниках.

Ранее Стариков сообщил о нападении на него у ИКМО «Новоизмайловское», передает «Медиазона». По словам соратника Старикова, члена Либертарианской партии Дениса Луговского, его с ним грубо обошелся председатель ИКМО Евгений Савик, а затем якобы преследовал его брат. Луговский утверждал, что в Старикова бросали камни, но кандидат в депутаты применил перцовый баллончик.