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16:54

Перед визитом Медведева в Новгороде ночь напролет стригли газоны

фото ЗакС политика Перед визитом Медведева в Новгороде ночь напролет стригли газоны

Председатель правительства Дмитрий Медведев 20 сентября прилетел в Великий Новгород для того, чтобы поучаствовать в конференции "Среда для жизни: города". Накануне местные чиновники проявили заметные усилия, чтобы город предстал перед вторым человеком в государстве в как можно более притягательном виде: перед приездом Медведева целую ночь стригли газоны, передает региональное издание Flashnord.

"Хорошо, что не красили", - поиронизировали модераторы Telegram-канала "Протестный Петербург".

Отмечается, что также внезапно в городе появились современные мусорные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Форум, проходящий с 19 по 21 сентября, посвящен исполнению национального проекта "Жилье и городская среда". На нем также присутствует министр экономического развития Максим Орешкин.

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