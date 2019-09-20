Войтановский: Фракция единороссов в МО «Лиговка-Ямская» вырастет в два раза за счет самовыдвиженцев

В пятницу, 20 сентября, фракция «Единой России» в МО «Лиговка-Ямская» на своем первом собрании решила выдвинуть экс-депутата ЗакСа Вадима Войтановского в руководители муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру сам Войтановский.

По его словам, главу муниципального образования выберут на ближайшем заседании, 2 октября. Это будет уже второе заседание муниципалитета. На первом, 16 сентября, продлили полномочия и.о. главы муниципалитета Сергею Ильину.

По спискам «Единой России» в «Лиговке-Ямской» избрались три человека: Ольга Гнатюк, Сергей Крайнев и Сергей Тарасов. Однако во фракцию единороссов вошли еще два самовыдвиженца, рассказал Войтановский.

Он отметил, что в ближайшее время к фракции должны присоединиться еще две самовыдвиженки: Надежда Стрелкова и Наталья Журавлева.

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