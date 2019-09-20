Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:39

Радзиховский порассуждал о безопасности Путина и его возможных двойниках

фото ЗакС политика Радзиховский порассуждал о безопасности Путина и его возможных двойниках

Публицист и психолог Леонид Радзиховский сделал предметом своей новой статьи популярную в некоторых кругах тему потенциальных двойников президента Владимира Путина, которые могут экономить его силы, участвуя в ряде второстепенных мероприятий. Рассуждает он об этом, помимо издевки и недоверия, рационально, и доказывает, что ничего подобного быть в России не может. Помимо того, что необходимо копировать возраст, внешность, тембр голоса, походку, важны еще кое-какие аспекты, пишет автор на портале "Обозреватель".

"Вечно он что-то говорит. А двойник должен быть человеком, который молчит, который ничего не делает, который просто стоит и глупо улыбается. Нахмурить брови он не имеет права, потому что тут же по всем СМИ начнут разгонять тему, что Путин с кем-то поссорился, что он в плохом настроении, что в стране дела идут ужасно и так далее", - предполагает Радзиховский.

По его мнению, физическая безопасность главе государства гарантирована "на 100 тысяч процентов", но то, что на это тратятся огромные средства из бюджета - "абсолютнейшее безобразие". В сложившихся обстоятельствах даже сама мысль о возможности покушения на президента, само гипотетическое допущение этого странного поступка может быть уделом только психически ненормального человека.

"Путину, как любому человеку, угрожает одна-единственная опасность: заболеть и умереть. Это единственная опасность, которая угрожает всем людям на земле. И ФСО способов от этой опасности не изобрела", - подытоживает публицист.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:03    
Путин в опасности. Он одержим бесами. Помочь может только шаман Александр Габышев.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:13 СМИ: Школьникам раздают буклеты, посвященные опасности участия в митингах

19:57 Яшин огорчен поведением в Мосгордуме поддержанного им в рамках "умного голосования" депутата

19:30 Невзоров отметил неготовность россиян с самых низов обслуживать властную вертикаль

18:57 Устинова увезли из СИЗО домой через черный ход

18:47 Милонов рассказал, что нужно в первую очередь сделать новоизбранному губернатору   1

18:31 Муниципал: Депутаты МО "Гражданка" поговорят с жителями округа о планах Смольного по отмене маршруток

18:18 СК проверит обстоятельства пожаров в исторических зданиях Ленобласти

18:02 Муниципал: Экс-глава поселка Понтонный второй созыв подряд сдает мандат сразу после выборов

17:39 Радзиховский порассуждал о безопасности Путина и его возможных двойниках   1

17:35 Муниципал: Глава ТИК №27 обвинила кандидата в мундепы Старикова в угрозах

17:27 Муниципал: Войтановский: Фракция единороссов в МО «Лиговка-Ямская» вырастет в два раза за счет самовыдвиженцев   1

16:59 Муниципал: МО «Комендантский аэродром» возглавила экс-руководитель местной администрации

16:54 Перед визитом Медведева в Новгороде ночь напролет стригли газоны

16:44 Муниципал: Кандидата в мундепы Старикова задержали у ТИК № 27   2

16:31 Активистка подала иск к главе Василеостровского района на одну копейку   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru