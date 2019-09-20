Глава ТИК №27 обвинила кандидата в мундепы Старикова в угрозах

Глава территориального избиркома №27 Лариса Ющенко написала заявление в полицию на кандидата в депутаты МО «Новоизмайловское» Андрея Старикова по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщили представители штаба Навального.

По словам активистов, сейчас на Старикова составляют протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции).

Ранее Старикова задержали по вызову Ющенко. Перед этим Стариков жаловался, что на него напал глава ИКМО «Новоизмайловское».