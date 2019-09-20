Депутаты МО "Гражданка" поговорят с жителями округа о планах Смольного по отмене маршруток

Депутаты МО «Гражданка» приняли участие во встрече представителей комитета по транспорту с жителями Калининского района, где обсуждался вопрос об изменении маршрутов наземного транспорта, сообщили представители депутата ЗакСа Михаила Амосова. По их словам, в будущем депутаты собираются провести серию встреч на эту тему.

Во встрече участвовали мундепы Елена Беляева и Ирина Майорова, а также помощник Амосова в ЗакСе Сергей Назаров. Новую сеть маршрутов представил замглавы ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий. Она напомнил, что маршрутки будут ликвидированы: это планируют сделать к 2020 году.

Вместо нынешних коммерческих маршрутов предлагают ввести новые, двух видов: с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. По словам представителей Амосова, горожане не уверены, что с отменой маршруток они не столкнутся с трудностями.

«Отдельный вопрос по тарифам. Если будут нерегулируемые тарифы, то какими именно они будут и какова будет пропорция между количеством маршрутов с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами?» - задался вопросом Назаров.

Смольный планирует с 2020 года реализовать масштабную транспортную реформу, с помощью которой власти хотят убрать из города почти 300 коммерческих маршрутов. Чиновники обещают заменить маршрутки социальными автобусами.

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