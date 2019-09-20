Милонов рассказал, что нужно в первую очередь сделать новоизбранному губернатору

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попытался войти в положение новоизбранного губернатора своего родного города Александра Беглова. Не подавая это в качестве рекомендации, он в общих словах пояснил свое видение того, что следовало бы сделать человеку, только что победившему на выборах такого уровня.

"Освятить кабинет. Конечно. Приезжаешь в новое помещение - надо же там молебен отслужить, нормально", - высказался он с улыбкой в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге", где он является соведущим одной из общественно-политических программ.

На последовавшее за этой оригинальной репликой предложение соведущей он ответил положительно.

"Ну, кошка тоже не помешает, кошку тоже можно взять на молебен, в конце концов, или после. Кошка в Смольном - это хорошая идея", - считает депутат.

По итогам выборов, прошедших 8 сентября, Беглов набрал 64,43 процентов голосов посетивших их избирателей.

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