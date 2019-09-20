Устинова увезли из СИЗО домой через черный ход

Актера Павла Устинова увезли из СИЗО, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его сестру Юлию.

По словам Юлии, Устинова увезли в автозаке. Адвокат Анатолий Кучерена уточнил, что Устинова выпустили из-под стражи, и он направляется домой. Его увели через черный ход, не дав пересечься с журналистами и встречающими.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения Устинова на подписку о невыезде. Действовать она будет до момента вступления в силу приговора, вынесенного ему по «московскому делу».

Устинова 16 сентября приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро, и к нему самому применили физическую силу. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

Вечером 19 сентября Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой изменить меру пресечения Устинову – хотя в суде сторона обвинения настаивала на шести годах колонии.