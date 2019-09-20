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18:57

Устинова увезли из СИЗО домой через черный ход

фото ЗакС политика Устинова увезли из СИЗО домой через черный ход

Актера Павла Устинова увезли из СИЗО, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его сестру Юлию.

По словам Юлии, Устинова увезли в автозаке. Адвокат Анатолий Кучерена уточнил, что Устинова выпустили из-под стражи, и он направляется домой. Его увели через черный ход, не дав пересечься с журналистами и встречающими.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения Устинова на подписку о невыезде. Действовать она будет до момента вступления в силу приговора, вынесенного ему по «московскому делу».

Устинова 16 сентября приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь  при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро, и к нему самому применили физическую силу. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

Вечером 19 сентября Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой изменить меру пресечения Устинову – хотя в суде сторона обвинения настаивала на шести годах колонии.

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