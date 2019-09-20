Невзоров отметил неготовность россиян с самых низов обслуживать властную вертикаль

Публицист Александр Невзоров, в эфире "Дождя" отказавшись обсуждать частности, связанные с арестами и освобождениями по "московскому делу", поспешил поделиться со зрителями некоей базовой проблемой, с которой сталкивается в настоящее время страна и которая с трудом представляется ему разрешимой. В феодально-сословном обществе, замечает он, которое выстраивалось последние двадцать лет руководством государства, никто не хочет быть сословием низшим, и место это остается вакантным. В таких условиях страна развиваться не может, считает знаменитый журналист: имеет место роковая ошибка в расчетах. Если кто-то и готов обслуживать имеющуюся систему, говорит он, то только имея минимально приемлемый статус и какие-либо гарантии.

"Нет этой безграмотной массы, которая всех готова подсадить к себе на загривок и нести, потому что посмотрите на сегодняшнее русское общество: все согласны быть носителями эполетов, кто-то хочет быть жандармом, кто-то хочет быть поэтом, кто-то желает быть Желябовым или Победоносцевым, но никто не хочет быть в этом спектакле путинском тем завшивленным крестьянином на земляном полу, который будет обеспечивать жизнь всей этой публике. И выясняется, что Россия без товарного наличия опущеннных и оскорбленных в общем-то существовать не может. Этого класса просто нет", - констатировал гость программы.

Таким образом, представляется Невзорову, выстроенная модель дала сильную трещину и неизбежно продолжит разрушаться изнутри.