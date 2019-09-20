СМИ: Школьникам раздают буклеты, посвященные опасности участия в митингах

Чиновники из петербургской городской администрации инспирировали раздачу третьеклассникам специальных буклетов-памяток, в которых говорится об опасностях выхода на протестные митинги и неотвратимой ответственности за совершение подобных действий, пишет ресурс "Открытые медиа".

Сообщается, что идея такого рода брошюр возникла в недрах смольнинского комитета законности и правопорядка. Эту информацию подтвердил его представитель Кирилл Закревский.

"Участвуй только в согласованных публичных мероприятиях, организация несогласованного митинга и участие в нем является нарушением закона", - говорится в иллюстрированных буклетах, которые раздают даже ученикам начальных классов.

Как стало известно изданию, за тираж в 410 тысяч экземпляров городской бюджет отдал 359 тысяч рублей.