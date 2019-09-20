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Муниципал

20 сентября, 21:21

"Яблочник" Тихоненко возглавил оппозиционный Владимирский округ

фото ЗакС политика "Яблочник" Тихоненко возглавил оппозиционный Владимирский округ

Муниципальный совет шестого созыва МО "Владимирский округ" вечером 20 сентября провел свое первое заседание. 

Главой муниципалитета избрали Дениса Тихоненко, депутата от партии "Яблоко", которой в совете принадлежит большинство мест. За его кандидатуру проголосовали 11 из 19 присутствовавших мундепов. 

Также на место главы претендовали другой представитель "Яблока" Александр Корецкий и Константин Зинкевич из "Справедливой России".

- Сегодняшнее заседание показало, что мы друг другу не враги и оппозиция не такая страшная история, - заявил вновь избранный глава, глядя на депутатов-самовыдвиженок Нину Соболеву и Елену Сегаль, в прошлом созыве представлявших "Единую Россию". 

Соболева и Сегаль задали Тихоненко несколько вопросов и упрекнули в незнании законов, когда тот представлялся коллегам перед началом процедуры голосования.

Депутат от "Справедливой России" Антон Иванов в самом начале заседания предлагал перенести процедуру голосования на следующую неделю, чтобы участники заседания могли обдумать предложенные кандидатуры. Большинство депутатов эту идею не поддержали. 

На заседании совета присутствовал депутат Заксобрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:03    
Ура! Успехов в работе!

20 сентября, 23:59    
23:48 Раз появился Вишневский, значит придет придурок (22:36), который напишет про жену.

20 сентября, 23:48    
Раз появился Вишневский, значит, на округе можно смело ставить крест!

20 сентября, 22:36    
А Кролик то что там забыл? Пытался пристроить жену на зарплату в муниципальный совет?

20 сентября, 21:41    
запасаюсь попкорном, как эти популисты-яблочники завалят всю работу в округе) бедные жители...

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