Желавший изгнать Путина из Кремля якутский шаман получил подписку о невыезде

Александр Габышев, называющий себя шаманом и желавший пешком из Якутии дойти до Москвы и прогнать президента Владимира Путина, получил от суда в качестве наказания подписку о невыезде, передает "Интерфакс".

Его задержали 18 сентября на территории Бурятии в окружении группы поддержки, а после - поместили в психиатрическую лечебницу. На поведение силовиков и врачей мужчина не жаловался.

Обвиняют Габышева в экстремизме. В его риторике лингвистическая экспертиза выявила призывы к насильственным действиям в отношении первого лица государства.

В своем походе "на Москву" шаман преодолел более 2 тысяч километров.