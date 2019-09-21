У Ивановского карьера появился сад

Долгожданное зеленое и благоустроенное общественное пространство открылось в Невском районе - возле Ивановского карьера, о чем сообщил официальный сайт Смольного.

"Помните, несколько месяцев назад мы встречались здесь, когда работы только начинались? Мы обсуждали, что нужно очистить водоем и планировали в день открытия парка выпустить в него живую рыбу? Сегодня мы это сделаем!", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.

У карьера появилось более 600 деревьев и более 5 тысяч кустарников. Для любителей созерцать природу оборудовали 7 смотровых площадок. Облагороженную местность предложили называть "Ивановско-Щемиловским садом".

На работы по благоустройству потратили 246 млн рублей.

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