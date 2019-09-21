В центре Петербурга прошел Марш мира

Начавшись на Невском проспекте, в центре Петербурга прошло шествие под условным названием "Марш мира". Собравшиеся на нем, апеллируя к международному Дню мира, высказывались о недопустимости ведения военных действий в Украине и Сирии.

В акции участвуют представители движения "Бессрочный протест" и "Солидарность".

"Сегодня одним из символов нашего марша является синие и желтые воздушные шары в поддержку украинцев", - рассказала активистка "Солидарности" Ольга Смирнова.

В ходе мероприятия задержали трех активистов, сообщает "МБХ Медиа". Разбираться с ними будут в отделе полиции №1.

Фотографии: "МБХ Медиа"

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