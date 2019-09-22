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10:30

"Похороны" политиков на Смоленском кладбище обернулись делом об "осквернении мест захоронений"

фото ЗакС политика "Похороны" политиков на Смоленском кладбище обернулись делом об "осквернении мест захоронений"

Полицейские Василеостровского района возбудили уголовное дело после того, как некто устроил на Смоленском кладбищей своеобразные похороны видных российских политических деятелей - Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова и других.

По сведениям, которыми располагает "Фонтанка", дело заведено по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения"). В рамках разбирательства были задержаны активисты движения "Агит Россия" Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин. Накануне у них прошли обыски

Напомним, вечером 19 сентября на некоторых могилах Смоленского кладбища появились фотографии российских политиков, журналистов и шоу-менов в траурных рамках.

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