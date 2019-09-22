"Похороны" политиков на Смоленском кладбище обернулись делом об "осквернении мест захоронений"

Полицейские Василеостровского района возбудили уголовное дело после того, как некто устроил на Смоленском кладбищей своеобразные похороны видных российских политических деятелей - Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова и других.

По сведениям, которыми располагает "Фонтанка", дело заведено по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения"). В рамках разбирательства были задержаны активисты движения "Агит Россия" Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин. Накануне у них прошли обыски.

Напомним, вечером 19 сентября на некоторых могилах Смоленского кладбища появились фотографии российских политиков, журналистов и шоу-менов в траурных рамках.