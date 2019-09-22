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11:15

Экипажу севшего в кукурузном поле лайнера A321 подарили новые квартиры

фото ЗакС политика Экипажу севшего в кукурузном поле лайнера A321 подарили новые квартиры

Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых квартир экипажу аэробуса А321 "Уральских авиалиний", осуществившему аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, информирует РИА "Новости".

Куйвашев отметил, что жилье решили приобрести для членов команды местные бизнесмены, которые "не могли остаться равнодушными".

Однокомнатные квартиры находятся в новостройке в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге - причем, все в одном подъезде. Они оснащены необходимой техникой и мебелью.

Члены экипажа - капитан судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина - встретили новость радостно. Как рассказал Юсупов в беседе с URA.ru, его семья испытывала проблемы с жилплощадью.

Экстренная посадка Airbus A321 состоялась 15 августа. Пилотам удалось приземлиться на кукурузном поле в относительной близости от аэропорта. Из 234 людей, присутствовавших на борту, пострадало 23 человека, никто не погиб. Членов экипажа представили к государственным наградам.

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