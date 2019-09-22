В Петербурге на митинг в защиту Шиеса пришли около 80 человек

В Удельном парке в Петербурге днем 22 сентября около 80 человек собрались на митинг против строительства мусорного полигона в посёлке Шиес Архангельской области, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. На акции присутствуют около 20 полицейских.

Общественники кроме застройки Шиеса планируют во время митинга обсудить экологические проблемы Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, против завоза подмосковного мусора к границе Архангельской области и Коми выступает подавляющее число жителей Поморья. С непопулярностью будущего полигона часто связывают обвал рейтинга действующего главы региона Игоря Орлова, произошедший за последний год.

Елена Владыкина