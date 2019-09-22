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13:00

Протоиерей Смирнов дал детям совет, как отучить сверстников от мата: Дать по морде - и всё

фото ЗакС политика Протоиерей Смирнов дал детям совет, как отучить сверстников от мата: Дать по морде - и всё

Известный своими радикальными предложениями руководитель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов дал наставления воспитанникам детдома "Павлин" о том, как отучить сверстников от мата.

"Это очень просто […] Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно", - приводит "совет" священнослужителя "Интерфакс".

В качестве примера Смирнов привел случай, как один из его подопечных позволил себе в присутствии религиозного деятеля употребить скверное слово: "Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается". Священник полагает, что это эффективный способ, однако лучше всё же обойтись без него.

Ранее представители РПЦ предлагали ввести административное наказание за мат в публичных местах.

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18:32    
18-21
Вы, братец, отклонились от темы. Речь не о "ненавидящих и обидящих НАС",  а о чадах заблудших и распущенных, коих надобно всемерно воспитывать, поучать и направлять к достойным речам и помыслам.

18:21    
Смирнов давно уже язычник, но ему выгоднее носить рясу. Сказано: "Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую", "любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас".

15:56    
15-12
Однако действует практически безотказно. Но лучше бить по заду - вероятность сотрясения мозга меньше.

15:12    
Мягко говоря, странный совет пастыря.

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