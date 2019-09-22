Активисты в Петербурге поблагодарили лётчиков, отказавшихся возить топливо на Шиес

В Петербурге участники митинга против строительства мусорного полигона в посёлке Шиес Архангельской области провели флешмоб в благодарность пилотам, которые отказались возить топливо на стройку.

В Удельном парке 22 сентября прошел митинг, во время которого активисты рассказали об экологических проблемах в Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, ранее 50 из 90 сотрудников второго архангельского авиаотряда уволились по причине принципиального нежелания возить топливо на Шиес. Поставлять его вертолетами задумали после того, как бензовозы сталкивались с протестующими, которые их не пропускали.

Елена Владыкина