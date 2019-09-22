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Новости

16:40

Шойгу рассказал о своей сокровенной "советской" мечте

фото ЗакС политика Шойгу рассказал о своей сокровенной "советской" мечте

Руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу дал обширное интервью "Московскому комсомольцу", в котором поведал о своем отношении к срочной службе, конфликту на юго-востоке Украины и многом другом, но также рассказал и о сокровенном - своей ностальгической мечте.

"Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!", - поделился министр.

Во времена Советского Союза, вспомнил Шойгу, молодые граждане сознательно ехали покорять неосвоенные сибирские земли - от Комсомольска-на-Амуре до БАМа.

"Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания", - уверен глава Минобороны.

Сибирь у начальника военного ведомства ассоциируется с временами советской молодости. В качестве примера он рассказал, что когда-то в Братске люди часами стояли на морозе и слушали стихи Евгения Евтушенко.

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19:05    
18-32
Тебя ещё можно научить писать правильно "вылечится", но умишка тебе никто не прибавит.

18:32    
17:48 Тоска у того, кому по 85 руб. за коммент платят. Иди работай, как все, и поменьше ностальгируй на портрет Сталина, тоска и вылечиться.

17:48    
Да, какое же было замечательное СОВЕТСКОЕ время, несмотря на нехватку колбасы по 2-20...Жизнь тогда во всех сферах жизнедеятельности кипела, бурлила, а сейчас кругом тоска, потерянное поколение и тд.

17:43    
16-59
Не каждому дано понять, а ты, к тому же, примитивный потребитель, даже не читавший Евтушенко.

16:59    
крыша едет не спеша...

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