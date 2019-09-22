Шойгу рассказал о своей сокровенной "советской" мечте

Руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу дал обширное интервью "Московскому комсомольцу", в котором поведал о своем отношении к срочной службе, конфликту на юго-востоке Украины и многом другом, но также рассказал и о сокровенном - своей ностальгической мечте.

"Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!", - поделился министр.

Во времена Советского Союза, вспомнил Шойгу, молодые граждане сознательно ехали покорять неосвоенные сибирские земли - от Комсомольска-на-Амуре до БАМа.

"Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания", - уверен глава Минобороны.

Сибирь у начальника военного ведомства ассоциируется с временами советской молодости. В качестве примера он рассказал, что когда-то в Братске люди часами стояли на морозе и слушали стихи Евгения Евтушенко.