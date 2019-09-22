В Иркутске полиция задержала сторонников шамана, шедшего "изгонять Путина"

Иркутские правоохранители задержали четырех сторонников якутского шамана Александра Габышева, известил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Мужчин доставили в одно из местных отделений полиции за жалобу о драке, в которой они якобы принимали участие.

"Сейчас у него и спутников возьмут объяснения. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо всего. Это из группы, которая шла и идет [в Москву]", - поделился Прянишников.

На Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина", завели уголовное дело об экстремизме из-за неких высказываний о главе государства. Он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку о невыезде.