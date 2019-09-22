“Россия - не полигон”: Петербург присоединился к единому дню экопротеста

Около 250 человек в Удельном парке 22 сентября поучаствовали в митинге в защиту поселка Шиес в Архангельской области от строительства мусорного полигон. На мероприятии обсудили также экологические проблемы Петербурга и Ленинградской области.

Единый день экопротеста планировался еще с лета 2019 года. В Петербурге, Москве, Казани, Архангельске и других российских городах, 22 сентября прошли акции, пикеты и митинги в защиту поселка Шиес от строительства мусорного полигона. В Петербурге изначально организаторы хотели провести мероприятие на площади Ленина. Но Смольный отказал в проведении экомитинга, заявив, что в этот день пройдет другое мероприятие. В итоге активисты согласились на предложение городской администрации и ушли в Удельный парк.

Власти Москвы строят мусорный полигон в поселке в Архангельской области, чтобы свозить мусор из столицы. Против свалки выступают жители Архангельской области и республики Коми, которая граничит с Шиесом. Активисты организовали в поселке палаточный лагерь. В начале сентября летчики “2-го Архангельского объединенного авиаотряда”, которых заставили возить на вертолетах топливо для строительства полигона, уволились в знак протеста.

В единый день экопротеста 22 сентября к 12:00 на танцплощадке в Удельном парке собралось около 80 человек. За полтора часа, что шло мероприятие, к митингующим присоединились еще порядка 170 человек.

Во время митинга в Петербурге одна из активистов экобессрочки Татьяна Чудинова рассказала, что люди из Шиеса “защищают не своё болото, а нашу землю”. Другая экозащитница Мария Аксенова отметила, что жители Архангельской области смогли “сделать свою проблему громкой”.

Активистка Татьяна Чудинова, которая в течение месяца жила в Шиесе, поблагодарила российские власти и чиновников, “которые нехотя объединили жителей Северо-Запада” против экологических проблем.

“Поморье не помойка, а Россия - не полигон”, - скандировали собравшиеся.

Участники митинга обращали внимание на проблемы экологии не только в Архангельской области. Петербургские активисты напомнили, что в Юнтоловском лесопарке вырубают деревья ради подъезда к Лахта-Центру, чиновники пока не отказались полностью от строительства мусороперерабатывающего завода в промзоне поселка Левашово. Мария Боровикова, которая выступает за сохранение Муринского парка, вновь говорила о противостоянии жителей Калининского района против застройщика “Анна Нова”. По мнению Боровиковой, губернатор Петербурга Александр Беглов “хочет купить” защитников Муринского парка, когда говорит, что застройщик благоустроит территорию около нового спортивного комплекса.

На митинг в Петербург приехали жители Ленинградской области. Активисты из Кингисеппа рассказали, как их город “превращается в маленький Шиес”. Власти Ленинградской области планируют расширить территорию мусорного недействующего мусорного полигона, на который могут свозить отходы из Петербурга и нескольких районов Ленинградской области.

Экоактивисты рассказывали о том, что в Приморске в Ленобласти вырубают лес ради строительства угольного порта. По их мнению, работа угольного порта приведет к экологической катастрофе в регионе.

В конце митинга присутствующие спели песни про Шиес вместе с “Дедом Архимедом” и Антоном Слоном. Активисты провели небольшой флешмоб благодарности для тех, кто отказался возить топливо для строительства мусорного полигона: организаторы вместе со всеми присутствующими вышли к сцене, спели песню в честь защитников Шиеса и поаплодировали лётчикам.

Елена Владыкина

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