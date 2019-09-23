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9:17

Минфин анонсировал массовое сокращение чиновничьего аппарата

фото ЗакС политика Минфин анонсировал массовое сокращение чиновничьего аппарата

В 2020 году в России стартует реформа государственного управления, в рамках которой будет существенно сокращен аппарат чиновников при повышении заработных плат оставшимся, рассказала в беседе с РИА "Новости" заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Как она пояснила, если не предпринимать сокращений, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, так как для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 млрд рублей в год.

"Экономия - не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", - убеждена Нестеренко.

Сокращение госаппарата по планам Минфина должно проходить поэтапно. В первый раз это произойдет "автоматически": в 2019 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти будет урезана на 10%, территориальных органов - на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата - это, в свою очередь, вновь приведет к урезанию штата: на данном этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и реорганизованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

"То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", - подытожила Нестеренко.

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9:42    
9:23
Во Франции и Германии больше чиновников на душу населения.... Но в принципе, хоть сокращать то надо, а выкинут опять самых работоспособных, примерно, как в полиции получилось

9:23    
Столько чиновников нет и близко ни в одной стране мира на душу населения, как в России! Потому их сокращение крайне правильная задумка! Но будет жёсткое чиновничье сопротивление...Кто кого пока неясно...Нужен разум и жёсткая политическая воля при сокращении штатов! А они есть у Путина, правительства и тд.?

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