Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

9:59

"Вы нас, наверное, ждете?": К координатору штаба Навального в Омске пришли с обыском

фото ЗакС политика "Вы нас, наверное, ждете?": К координатору штаба Навального в Омске пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском домой к координатору штаба Алексея Навального в Омске Ольге Картавцевой, уведомляет "Сибирь. МБХ медиа". 12 сентября - в день, когда силовики обрушились на региональные штабы политика, девушки не было в родном городе.

"Пришли ко мне в начале восьмого утра, постучали в дверь и сказали что-то вроде: „Ольга Александровна, вы нас, наверное, ждете?“ Во время обыска в квартире находились следователь, два или три опера и понятые. Вели они себя довольно вежливо", - уточнила детали мероприятий Картавцева.

В ходе обыска у активистки был изъят телефон, а сама она после доставлена на допрос в местный Следком.

"На допросе я „взяла“ 51 статью Конституции, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Сейчас я уже вернулась домой", - поделилась Картавцева.

"Навальнистка" уверена, что обыски - реакция силовиков на успех стратегии "Умного голосования".

"Реакция очень болезненная, принесшая ощутимые финансовые потери, прежде всего, связанные с тотальным изъятием техники из штабов. Но власть ничего не добилась этой акцией устрашения. Мы продолжаем работать с удвоенной силой", - констатировала Картавцева.

Обыски практически во всех штабах Навального в России прошли 12 сентября по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. В Петербурге, кроме штаба, силовики посетили квартиры Александра Шуршева, Ольги Гусевой и Даниила Кена. Все они были вызваны на допрос в Следственный комитет. В этот же день счета активистов заблокировали на 75 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
9:59 "Вы нас, наверное, ждете?": К координатору штаба Навального в Омске пришли с обыском

9:38 В Ленобласти пожарные тушат пламя на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф"

9:17 Минфин анонсировал массовое сокращение чиновничьего аппарата   2

22 сентября, 19:54 “Россия - не полигон”: Петербург присоединился к единому дню экопротеста

22 сентября, 17:55 Трамп призвал ЕС не жалеть денег для Украины   2

22 сентября, 17:30 В Иркутске полиция задержала сторонников шамана, шедшего "изгонять Путина"

22 сентября, 16:40 Шойгу рассказал о своей сокровенной "советской" мечте   9

22 сентября, 15:41 В Архангельске на митинге против свалки в Шиесе задержали трех экоактивисток   5

22 сентября, 14:40 В Чечне поймали "колдунов-шайтанов" и заставили их извиняться по ТВ   1

22 сентября, 13:55 Активисты в Петербурге поблагодарили лётчиков, отказавшихся возить топливо на Шиес

22 сентября, 13:00 Протоиерей Смирнов дал детям совет, как отучить сверстников от мата: Дать по морде - и всё   7

22 сентября, 12:25 В Петербурге на митинг в защиту Шиеса пришли около 80 человек

22 сентября, 12:00 Пострадавший от отравления "Новичком" британец намерен отсудить у РФ 1 млн фунтов   1

22 сентября, 11:15 Экипажу севшего в кукурузном поле лайнера A321 подарили новые квартиры

22 сентября, 10:30 "Похороны" политиков на Смоленском кладбище обернулись делом об "осквернении мест захоронений"   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru