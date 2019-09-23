США опасаются "изощренной интервенции" РФ и КНДР в выборы президента в 2020 году Сенаторы внесли на рассмотрение Конгресса США проект законотворческой инициативы, предполагающей создание специального центра реагирования на враждебные иностранные операции по дискредитации и подрыву предстоящих выборов президента, уведомляет RT. Штаб будет противостоять возможной "интервенции" со стороны России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Администрация президента США опасается, что Москва "приложит руку" к американскому электоральному процессу. Идея законопроекта принадлежит кандидату в президенты США от Демократической партии, сенатору Эми Клобушар. "Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощрённые кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол", - уверена она. Выборы нового президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен