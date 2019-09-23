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11:57

В деле о расклеенных на могилах Смоленского кладбища портретах политиков появился подозреваемый

фото ЗакС политика В деле о расклеенных на могилах Смоленского кладбища портретах политиков появился подозреваемый

Петербургские правоохранители задержали активиста движения "Агит Россия" Павла Иванкина по подозрению в осквернении могил Смоленского кладбища фотографиями ныне здравствующих российских политиков, пишет "Фонтанка".

Иванкина на двое суток оставили в отделе полиции, присвоив ему статус подозреваемого. Накануне у него в квартире был проведен обыск, после которого у активиста изъяли ноутбуки, принтер, мобильные телефоны, банковские карты, листовки с критикой Александра Беглова, а также куртку и кроссовки - именно данные вещи полицейские ключевыми. На видео с камер наблюдения, расположенных на кладбище, правоохранители якобы узрели мужчину в похожей одежде.

Дело, напомним, возбуждено по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения"). Вечером 19 сентября на некоторых могилах Смоленского кладбища появились фотографии российских политиков, журналистов и шоуменов в траурных рамках.

Другие активисты "Агит России" - Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев - проходят по делу в качестве свидетелей.

Движение категорически отрицает причастность к содеянному неизвестными вандалами.

"Акция послужила предлогом для произвольного уголовного преследования участников движения. Она должна расцениваться как попытка дискредитировать «Агит Россию». Кто в этом заинтересован – догадаться несложно", - отмечается в паблике движения "ВКонтакте".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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